Plus d'infos sur le spectacle Je Crois En Un Seul Dieu à Paris

De STEFANO MASSINIMise en scène ARNAUD MEUNIERAvec RACHIDA BRAKNIJE NE SAIS PAS, JE L'AI FAIT ET C'EST TOUT. JE L'AI FAIT.Coup de feu à Rishon LeZion, au sud de Tel-Aviv. Nouvel attentat meurtrier.Un an plus tôt, Shirin Akhras, étudiante à l'université de Gaza, raconte sonquotidien, le garage de son père, et les préparatifs. Elle veut devenir martyre de la cause palestinienne. Une autre femme, Eden Golan, cinquante ans, professeure de l'histoire juive, appartient au milieu gauchiste israélien.Son récit débute lui aussi un an avant l'attentat. Comme celui de Mina Wilkinson, soldate américaine, arrivée là en renfort de la police locale pour lutter contre le terrorisme. Trois voix, trois angles pour un seul fait. Et une seule comédienne pour tout dire, Rachida Brakni.L'Italien Stefano Massini est l'auteur de Femme non-rééducable, Mémorandum théâtral sur Anna Politkovskaïa et de Chapitres de la chute, la saga des Lehman Brothers, révélée au Rond-Point en 2013 par Arnaud Meunier. Il élabore ici les entremêlements de trois visions, trois points de vue opposés dans un monde en crise. Ancienne pensionnaire de la Comédie-Française, César du meilleur espoir pour Chaos, ou Molière de la révélation théâtrale pour Ruy Blas, Rachida Brakni incarne tour à tour la Palestinienne, l'Israélienne et l'Américaine. Elle prend possession d'un théâtre-récit. Arnaud Meunier la dirige dans un projet quasi journalistique, engagé, documentaire. Il met en lumière un aspect du conflit israélo-palestinien, et au-delà, les catastrophes contemporaines.