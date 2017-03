Plus d'infos sur le spectacle Honneur A Notre Elue à Paris

De MARIE NDIAYEMise en scène FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIAAvec ISABELLE CARRÉ, PATRICK CHESNAIS, ROMAIN COTTARD, JAN HAMMENECKER, JEAN-PAUL MUEL, CHANTAL NEUWIRTH, STÉPHANE ROGER (DISTRIBUTION EN COURS)C'EST POURQUOI IL FAUT RÉFLÉCHIR DIFFÉREMMENT.Dans une petite ville portuaire, Notre Élue, maire actuelle, s'impose en figure exemplaire de probité. Icône rêvée d'un pouvoir qu'on oserait dire pur. Notre Élue est irréprochable, modèle absolu. Mais l'Opposant, rétamé trois ans plus tôt, guette les élections. Il cherche par quelle faille déstabiliser Notre Élue. Il débusque pour finir le « truc franchement dégueulasse » qui changera la donne.Et le peuple fera son choix.Prix Goncourt pour Trois femmes puissantes, prix Fémina pour Rosie Carpe, entrée au répertoire de la Comédie-Française avec Papa doit manger , Marie NDiaye compose une fable politique, un conte poétique, drôle et cruel, baigné d'un acide à l'élégance rare.Actuel directeur du Quai, Centre dramatique national d'Angers, Frédéric Bélier- Garcia a dirigé au Rond-Point des pièces de Mayenburg, Schimmelpfennig, Fosse, Levin ou Oster. Il a notamment co-scénarisé des films de Nicole Garcia, et signé plusieurs mises en scène à la Comédie-Française. Il porte à la scène en 2002 la première pièce de Marie NDiaye, Hilda, grand prix du Syndicat de la Critique. Quinze ans plus tard, avec Isabelle Carré et Patrick Chesnais, Honneur à Notre Élue se déploie en mode d'emploi des dysfonctionnementsde la démocratie. La pièce plonge avec un humour féroce dans les rouages du pouvoir : ses aspirations, le maintien de son ordre et sa déchéance.