Plus d'infos sur le spectacle Desirs, La Revue Du Crazy Horse à Paris

DESIRS :Glamour, chic, sensualité... Qualifié par la presse internationale d'« ode à la féminité » et de « délice visuel », le Crazy Horse, le plus glamour des cabarets parisiens, dévoile ses charmes avec son spectacle, Désirs, dont la mise en scène est signée Philippe Decouflé et la direction artistique Ali Mahdavi. Les courbes parfaites et les cambrures mythiques des magnifiques danseuses, l'élite de la séduction aux noms chimériques, sublimées par les jeux d'ombres et lumières dont seul Le Crazy détient le secret, vous transportent dans un univers chic et sensuel pour 90 minutes d'envoûtement total. « Upside Down », « Rougir de Désir », « Glamazones » ... les créations allient modernité et esthétisme absolu. Constamment renouvelée, la revue Désirs propose un moment de délice infini, où le plaisir s'étire comme un bas couture ... Maison de Création incontournable, avec des collaborations pointues et des Guest Stars iconiques, de Beyoncé à David Lynch et Christian Louboutin, de Dita Von Teese à Conchita Wurst, le Crazy Horse vous accueille tous les jours au 12, avenue George V dans le 8ème arrondissement de Paris, à deux pas de la Tour Eiffel et des Champs Elysées. Dans ce lieu mythique et intime, aimé et prisé des créateurs et artistes du monde entier, devenez-vous aussi : « fous du Crazy ! »*********************Catégorie 1 : Crazy Prémium Spectacle en catégorie unique avec ½ bouteille de champagne supérieur ou deux consommations par personne Assortiment de 5 amuse-bouche par personne*********************Catégorie 2 : Crazy Champagne Spectacle en catégorie unique avec ½ bouteille de champagne "Cuvée Crazy" ou deux consommations par personne **********************Catégorie 3 : Crazy Show seulSpectacle seul en catégorie unique*********************DU 1ER DECEMBRE 2015 AU 2 JANVIER 2016 (hors 31 décembre) En plus de nos prestations habituelles, venez découvrir notre offre... Black Crazy ! (catégorie Prestige)Accueil VIP ½ bouteille de champagne supérieur * & Caviar Eggxiting de Petrossian (12g)déconseillé aux enfants de moins de 16 ans.