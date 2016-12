Plus d'infos sur le spectacle Crazy Horse & Le Fouquet's à Paris

Billet non daté - L'enregistrement de la réservation de votre dîner-spectacle auprès du Crazy Horse est impérative au numéro suivant : 01.47.23.32.32 sous réserve de disponibilités à la date choisie.Spectacle au CRAZY HORSE AVANT ou APRES le DINER au FOUQUET'S : 99 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.* hors dates spéciales (31/12, 14/02... )Le Crazy Horse et le Fouquet's. Deux monuments des soirées parisiennes s'associent pour vous offrir un grand moment de beauté et de raffinement. "DESIRS" : Le plus avant-gardiste des cabarets parisiens dévoile ses charmes sous forme d'un nouveau spectacle, "Désirs", mis en scène par Philippe Decouflé.Sur le thème jamais abouti de la femme, "Désirs" est une succession de nouvelles créations étincelantes, étonnantes, impertinentes, glamour et modernes. Dîner au Fouquet's + Spectacle "Désirs"Du dimanche au vendredi :Spectacle à 20h15 = Dîner à 22h15ouSpectacle à 22h45 = Dîner à 20h30Les Samedis :Spectacle à 19h00 = Dîner à 21h00ouSpectacle à 21h30 = Dîner à 19h30ouSpectacle à 23h45 = Dîner à 21h30Tenue habillée exigée : veste et cravate de rigueurMENU :Coupe de Champagne ***ƒn Asperges vertes, burrata, vinaigrette aux olives noires Ou Opéra de foie gras à la rhubarbe, réduction de raisin Moscatel ***Filet de Bar, risotto d'asperges vertes, jus mousseux au cerfeuil Ou Suprême de volaille vendéenne, morilles, asperges meunières, sauce vin jaune *** Chariot de pâtisseries maison ***Café et mignardises Le repas est accompagné ¼ vin rouge, ¼ vin blanc et d'une demi-bouteille d'eau minérale par personne Sous réserve de changement de produits en cours de saisondéconseillé aux enfants de moins de 16 ans.