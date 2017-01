Plus d'infos sur le spectacle Racine Par La Racine à Paris

Les onze tragédies de Jean Racine telles que vous ne les avez jamais vues. Entrez dans l'univers du Grand Jean... par la porte dérobée ! Prêts pour le grand voyage ? Tout... Vous afflige et vous nuit et conspire à vous nuire ? Après leur grand succès au festival off d'Avignon, les Alexandrins Anonymes vous convient à une cure radicale et iconoclaste. Un désopilant voyage à travers toute l'oeuvre du grand tragédien revisitée sous un jour inattendu. Pour les amateurs de Racine et pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Critiques Parcours iconoclaste, humoristique et décapant à travers toute l'oeuvre du grand tragédien, le spectacle s'adresse aussi bien à des raciniens patentés qu'à de complets néophytes et offre une image surprenante et décalée de l'univers racinien "Ça décoiffe et c'est plein d'invention (...) Le metteur en scène, Serge Bourhis, ne manque pas d'imagination. Il fabrique un théâtre rigolo et intelligent, joué avec une belle rigueur." Sylviane Bernard-Gresh, Télérama « Cinq comédiens inventifs, vifs et talentueux qui mettent en vers et en boite onze tragédies de Racine, pour en extraire la radicale essence. Il donne au spectacle un aspect grand guignol sur le boulevard du crime qui plonge Jean Racine dans le bain d'un thriller fantastique. » Pariscope "Voilà une très jolie démonstration servie par cinq comédiens épatants" - L'Humanité "Iconoclaste et décapant" - Le Télégramme "L'humour prime et la salle rit beaucoup" - La Provence " La mise en scène, inventive et rythmée, la justesse du jeu, la drôlerie du texte ont enthousiasmé le public" - L'Impartial "C'est plein de méchanceté, de beauté, d'intelligence et de légèreté." Blog Sur le point de partir Ecrit et mis en scène par Serge Bourhis Avec : en alternance : Aude Lanciaux, Héloïse Lacroix, Julie Macqueron, ALberto Lombardo, Serge Bourhis, Vincent Remoissenet et Guillaume Dollinger. Costumes : Marion Lachaud Musique originale : Romain Rugoni Durée : 1h10