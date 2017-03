Plus d'infos sur le spectacle Les Demoiselles Du K-Barre à Paris

Les Demoiselles du K-Barré présentent un cabaret burlesque où humour, espiègleries et coquetteries font un mélange des plus euphorisants !

Empruntant à la fois au cabaret, au new burlesque et à la revue, les Demoiselles du K-barré présentent un spectacle insolite où humour, espiègleries et coquetteries font un mélange des plus euphorisants. Pétillantes, imprévisibles et déjantées, les Demoiselles s'amusent à débrider les codes du glamour et détournent avec fantaisie les clichés du genre dans une succession de numéros. Danse, chant, comédie, rien ne les arrête... pas même les spectateurs qu'elles se plaisent à provoquer !

Fantasque et second degré, ce joyeux bric-à-brac artistique adresse un joli pied-de-nez à la morosité et décomplexe les plus timoré(e)s. Alors... Saurez-vous résister à l'attraction de cette folie douce?

Auteur : Pauline Uzan

Metteur en scène : Pauline Uzan

Avec (en alternance) : Justy Licious (Justine CURZ), Y von Diva (Yvon LESIEUR), Mamzelle Soso (Sophie JUNG), Vanillla Spice (Vanessa Ghersinick), Poupoupidou (Pauline UZAN) et Eddy von Piñata (Ed WARDEN)

Date : mercredi 2 novembre 2016 au samedi 1 juillet 2017