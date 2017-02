Plus d'infos sur le spectacle Charlotte Creyx à Paris

Entre confession et réflexion, Charlotte se livre avec un tel naturel que le doute sur la réalité des évènements n'existe pas.

Sans filtre, Charlotte Creyx se confie au public pendant plus d'une heure. Avec ses silences qui en disent long et son écriture inventive, Elle assume sa désorientation. Avant même qu'elle ouvre la bouche, on est déjà contaminé par sa présence unique puis dès les 1ère minutes elle annonce la couleur « je ne suis pas dans la vanne, je ne suis pas dans l'énergie... » En contre pied du stand up traditionnel et servit par son épaisse dose d'autodérision, charlotte fait de sa vulnérabilité une force...

Le saviez vous :

Lauréat Fonds SACD Humour 2015

Coup de coeur du Jury - Les Impertinentes 2015

Charlotte Creyx est également présente dans de nombreuse séries diffusées sur CANAL+, dont ''Brother & Brother'' et ''Le oh oh de Nora'' Hamzawi.

« Future reine de l'humour » ELLE

« Charlotte surprend et séduit » Télérama

On retiendra le ton distancié à la Gaspard Proust de Charlotte Creyx (...). TV Magazine

""Le prix du coup de coeur a été attribué à Charlotte Creyx, qui a bluffé le public par son texte, sa présence sur scène et une autodérision totalement maîtrisée"". Etoile Casting