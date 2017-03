Plus d'infos sur le spectacle À Droite, À Gauche à Paris

Comment peut-on être un acteur riche, célèbre et être de gauche ? C'est ce que se demandent la plupart des gens de droite. Comment peut-on être ouvrier chauffagiste et voter à droite ? C'est ce que pensent la plupart des gens de gauche. A quelques mois des élections, la confrontation inattendue entre Jean-Fran?ois Balmer et Régis Laspalès casse les codes, se joue des stéréotypes, fait vaciller nos opinions !

Distribution :

Jean-Fran?ois BALMER

Régis LASPALES

Fran?ois BERLAND

Jessé Rémond LACROIX

Olivier DOTE DOEVI

Créateurs

Auteur : Laurent RUQUIER

Mise en scène : Steve SUISSA assisté de Stéphanie FROELIGER

Décors : Bernard FAU

Costumes : Jean-Daniel VUILLERMOZ

Musique : Maxime RICHELME

Lumières : Jacques ROUVEYROLLIS

PRESSE :

« Un duo épatant » Le Parisien

« Savoureux, Vif et Pétillant » Paris Match

« Une satire tordante » Figaro Magazine

« Des dialogues extraordinaires » France 2

Durée : 105 minutes

