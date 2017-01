Plus d'infos sur le spectacle 42nd Street à Paris

Le spectacle 42nd Street a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Par le producteur de My Fair Lady, Singin' in the Rain, The Sound of Music et An American in Paris

Dernière production made in Châtelet avant la fermeture du Théâtre pour deux ans de travaux. Un festival de claquettes pour cette comédie musicale qui se déroule dans les coulisses d'un grand show de Broadway dans les années 1930. Un feu d'artifice pour les fêtes de fin d'année.

Site web : http://chatelet-theatre.com/fr/event/42nd-street

Infos réservation :

Billetterie Tél. 01 40 28 28 40