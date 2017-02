Plus d'infos sur le spectacle Le Prince Minuit à Paris

Le Prince MinuitLe Teatropersona, habitué des premiers rangs du théâtre d'ombres international, présente la délicate fable Le Prince Minuit, son grand succès. Une véritable plongée dans un univers étrange et poétique à la Tim Burton. LE SPECTACLE Fruit d'une esthétique aux confins de la poésie expressionniste de Robert Wilson et de l'imaginaire d'unLewis Carroll, Le Prince Minuit est victime d'une malédiction : lorsqu'il rencontrera son grand amour, il sera transformé en un être monstrueux. Pour échapper à son destin, il décide de ne jamais tomber amoureux. Il se renferme dans un manoir sinistre où il a pour seules compagnes la tristesse et la mélancolie. Pour ponctuer ses longues journées sombres qui se suivent et se ressemblent, une gamme de personnages loufoques lui rendent visite. Mêlant théâtre d'ombres et jeu d'acteur, cette fable délicate et romantique est racontée avec l'écriture onirique très distinctive du Teatropersona.A partir de 5 ansDurée : 1hAttention : Retardataires non acceptés Accès conseillé par les transports en commun