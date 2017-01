Plus d'infos sur le spectacle L'opera Panique à Paris

Voici qu'une multitude de caractères adviennent, sortent, entrent, se croisent, s'entrechoquent, s'aiment, se secouent, expriment soudain un désir ardent, créent une folie passagère, s'autorisent à vivre quelques temps parmi nous, et puis voilà qu'on leur ôte l'existence aussi rapidement qu'ils nous sont apparus, remplacés par d'autres. Une hôtesse de l'air, un simple soldat et ses généraux, un homme et une femme, deux pessimistes, des individus non-identifiés... Autant de caractères que de précieux petits instants qui ne finiront pas de nous surprendre.

Dans cette pièce composée d'une quinzaine de saynètes, quatre acteurs et un narrateur-chef d'orchestre s'emparent d'un texte qui attrape ci et là en vol des questions quotidiennes et pourtant existentielles, non sans humour, d'une manière aussi absurde que puissante. On voit défiler une critique subtile de tous les stéréotypes, de toutes les rigidités du monde pour aboutir à la construction d'un sens véritable, compris comme un voyage profond et définitif vers l'essence de toute chose : la relation entre l'individu et le monde.