Plus d'infos sur le spectacle Le petit Leopol à Paris

Dormir ou s'amuser?

Léopol, Ronchon et Féline, 3 petits félins, vont essayer de réveiller Mahou, l'aigle dormeur. Mais la tâche risque d'être difficile!

Dans la savane lointaine, le petit Léopol et ses amis Ronchon et Féline s'ennuient à longueur de journée. Difficile de s'amuser dans ces plaines vastes et dangereuses.

Un matin, le petit Léopol, bien décidé à ne plus s'ennuyer, a une idée:« Et si on demandait à Mahou, l'aigle dormeur, de devenir notre ami pour jouer et rigoler avec nous? »

Les 3 amis vont inventer de multiples bêtises pour réveiller Mahou !

Mais vont-ils y arriver ? Et Mahou va t-il se laisser faire ?

Site web : http://theatrepixel.fr

Infos réservation :