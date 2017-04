Plus d'infos sur le spectacle L'orque qui voulait manger des fraises à Paris

Dans le plus profond des océans, Basile le petit orque, rêve secrètement d'échanger son triste costume noir et blanc, pour des couleurs aussi vives que les plus beaux poissons des mers chaudes.

Mais comment faire, quand les journées sont entièrement consacrées aux études dans la classe de Miss Morue, professeur unique et excentrique de la prestigieuse Ecole de la Mer ?

Encouragé par la Fée Courgette, et avec l'aide du jeune public, Basile se lance dans une aventure éclaboussante pour réussir à réaliser son rêve... devenir le plus beau des orques de l'océan !

Site web : http://theatrepixel.fr

Infos réservation :