UN AMOUR IMPOSSIBLE :De Christine Angot Mise en scène Célie Pauthe Avec Maria de Medeiros, Bulle OgierDurée : 1h45L'impossible, dans Un amour impossible, n'est pas d'abord celui qu'on croit. Le livre lui-même a été presque « impossible » à écrire. Christine Angot s'en est expliquée dans Conférence à New York, texte dans lequel elle revient sur la genèse du roman. Elle dit avoir songé depuis toujours à un livre « où on verrait ce que c'est avoir une mère. Dire ce qu'est cet amour. Et ce qu'il devient ». En même temps, il ne pouvait pas s'agir d'« un livre sur ma mère. Ça ce n'était pas possible. » Car pour Angot, ce qu'aborde un livre n'est pas un thème qui serait dominé du dehors par l'écriture. Écrire est une tentative de « se remettre à l'intérieur des moments ». Les mots du récit construisent un espace du dedans, offrent une façon de ressaisir le réel qui n'est pas simplement rétrospective, ouvrent l'accès à une façon de savoir et de percevoir qui n'est pas de l'ordre de la description. Il ne s'agit pas de revivre ce qu'on fut, mais de toucher à une vérité. Elle est ici celle d'un amour dans lequel on naît, celui de la mère. Immense et pourtant traversé d'épreuves, d'intermittences, de malentendus parfois terribles. « Avoir une mère », quelle est la vérité de ce lien ? Christine Angot a mis longtemps pour aller puiser à un « fond de vérité » totale et complète, mêlant « intime, politique, social, physique, l'instant, et ce qui est permanent, toutes ces vies de ma mère, pour fonder une équivalence avec ce qui s'est tissé entre le lecteur et sa mère. » Ici, lecture et écriture bordent un territoire commun : les « espaces du dedans » à retrouver en écrivant ne sont pas seulement une affaire privée. Le récit devait à la fois restituer la présence singulière de la mère de Christine Angot, mais aussi la « tragédie », la « folie terrestre » que peut être la relation à une mère, parfois ténue mais jamais rompue, la manière dont toute une vie s'en imprègne « du début à la fin ».