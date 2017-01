Plus d'infos sur le spectacle Ce Qui Vient De M'arriver à Paris

D'après le journal intime et les correspondances de la poète Mireille Havet pendant la Grande Guerre et les Années Folles. Éditions Claire Paulhan Avec Nathalie Krebs (Ludmila Savitzky), Mohamed Rouabhi (Guillaume Apollinaire), Frédéric Andrau (Jean Le Roy), Margot Abascal (Mireille Havet) Adaptation et mise en lecture : Margot Abascal Mireille Havet (1898-1932), jeune poète prodige des Années Folles, est publiée dès l'âge de 15 ans par Guillaume Apollinaire. Tous les deux habitent Passy et se retrouvent rue Raynouard chez Mireille et ses parents avec leurs amis poètes Ludmila Savitzky, Jean Le Roy.... Retrouvez ces 4 protagonistes dans le foyer du théâtre !