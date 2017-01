Plus d'infos sur le spectacle Paris-parnasse

Le spectacle Paris-parnasse a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Paris-Parnasse BILLET VALABLE 6 MOIS APRES ACHAT

Billet valable 6 mois à partir de la date d'achat. Hors 24, 31 décembre et 14 février. - Réservation impérative au 01.45.44.46.20Fermé du 14 juillet au 24 aoûtOuverture des portes 19h30Diner de 20h à 22hRevue de 22h à 23h45Soirée dansante de 23h45 à 01h45Prenez votre temps, installez-vous et dégustez la cuisine de notre Chef. Les plats se succèdent, le dessert arrive. Attention, vous allez remonter le temps. La lumière devient douce et laisse place à une projection qui vous ramène aux années folles de Montparnasse.Vous pensez tout savoir... Alors à vous de jouer ! Amusez-vous avec le Maître de Cérémonie à répondre au quizz sur ce lieu intemporel qu'est Montparnasse.Revenons aux années actuelles. C'est ici qu'a décidé il y a plus de 25 ans de s'implanter le Cabaret César Palace Paris, entre le musée Bourdelle, la cantine des artistes (Picasso, Chagall, Matisse, etc.) et la rue de Gaité.La Nouvelle Revue vous transporte dans cet univers fou des heures chaudes de Montparnasse tout en restant très actuelle. Vous devinerez la volupté et les plumes de Kiki de Montparnasse, chanterez sur les tours de chants des cafés concerts et des music-halls, rirez avec les humoristes amuseurs public et satiriques, pour finir émerveillés avec l'incontournable French Cancan qui réveillera la nuit parisienne.Finissez votre soirée en beauté en dansant jusqu'à 01h45 du matin, dans une ambiance de fête et de gaité.Découvrez la Nouvelle Revue PARIS-PARNASSE, la plus humoristique des revues parisiennes.MENU VIP (catégorie 1) : 143€ApéritifCocktail césar ****Entrée au choixBloc de foie gras & toastsouTartare de St Jacques****PoissonFilet de Bar, sauce beurre blanc****Plat au choixFilet de Boeuf, pomme Anna, haricots vertsouMagret de Canard au Miel, pomme Anna, haricots verts****FromageComté A.0.P****DessertGourmandise surprise du César Palace Paris ½ bouteille de champagne MUMM par personne & vin Mouton Cadet Baron de Philipe de ROTHSCHILD à discrétion jusqu'à 21h30 ½ Eau minérale Café MENU DES ARTISTES (catégorie 2) : 128€ApéritifCoupe de champagne****Entrée au choixBloc de foie gras & toastsouSaumon Fumé & blinis****Plat au choixFilet de Boeuf, pomme Anna, haricots vertsouFilet de Bar, riz à l'ancienne et petite ratatouille****FromageBrie de Meaux A O P****DessertGourmandise surprise du César Palace Paris ½ bouteille de champagne par personne & Bordeaux Grave à discrétion jusqu'à 21h30 ½ Eau minérale MENU DES HUMORISTES (catégorie 3) : 79€Trio d'entrées servisChiffonnade de Saumon Fumé & blinisBloc de Foie gras, confiture de figuesCrème de Chèvre Frais, ciboulette****Plat au choixMagret de Canard au Miel, pommes Sarladaises, haricots vertsouSaumon Rôti, riz à l'ancienne et petite ratatouilleouPièce de Boeuf, pommes Sarladaises, haricots vertsouAssiette Végétarienne****DessertGourmandise surprise du César Palace Paris