Attention ! on a beau être prévenu, quand on découvre les Coquettes pour la première fois, on n'est pas prêt !

Un swing qui vous plaque au mur, un humour qui vous rentre dedans.

Un show frais, moderne et décapant.

Glamour mais couillues, ces trois filles là vont vous mettre K.O.

« Notre coup de coeur » Le Figaro

« Elles enchantent le public » Elle

« De l'énergie, du pep's, la salle est debout » Sortir à Paris

« Un petit bijou d'écriture Courrez-y » Le Parisien

« Elles nous font rire aux éclats » Version Femina

« Moderne. Culotté. Glamour. » Le Monde

« Une bulle de fantaisie qui fait du bien. Formidabl

Auteur : Les Coquettes

Artistes : Juliette Faucon, Lola Cès, Marie Facundo

Metteur en scène : Les Coquettes

Réservez vos places de theatre pour : LES COQUETTES - Le Grand Point Virgule

Le prix des places est compris entre : 17.00 et 40.40 ?

Date : jeudi 12 janvier 2017 au samedi 1 juillet 2017