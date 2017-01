Plus d'infos sur le spectacle J'ai Couru Comme Dans Un Reve à Paris

J'AI COURU COMME DANS UN REVEMartin apprend qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau, qu'il va être papa, et qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre. Brutalement, pour lui, pour sa famille, la vie devient une urgence. Entre rires francs et larmes retenues, le spectateur jubile de l'inventivité et de l'énergie de ces jeunes comédiens, de l'incursion du fantastique (Martin rencontre l'auteur de sa vie), des chansons, de la danse, des formes théâtrales qui se percutent avec bonheur. Une occasion aussi de revenir à l'essentiel... Qu'est-ce qui est important dans la vie ? Qu'est-ce qui doit être accompli avant de partir ? Des questions qui résonnent fortement en chacun de nous. Avec cette pièce, ces jeunes comédiens, issus d'une génération gavée de stimuli médiatiques, nous offrent leurs réponses à ces questions universelles. Ils nous propose un théâtre aussi vivant et imprévisible que la vie.