Plus d'infos sur le spectacle A Bien Y Reflechir... à Paris

À BIEN Y RÉFLÉCHIR ET PUISQUE VOUS SOULEVEZ LA QUESTION, IL FAUDRA QUAND MÊME TROUVER UN TITRE UN PEU PLUS PERCUTANTAprès l'Idéal Club et Beaucoup de bruit pour rien, les 26000 couverts reviennent avec leur tout nouveau spectacle. Bienvenue dans les coulisses d'un spectacle. Dans une répétition, rien n'est jamais fini, comme dans la vie. Pleine d'imperfections, mais aussi de potentialités, et de directions. Rien n'est encore achevé, et ces moments de recherche ont ceci de prodigieux que toutes les portes sont encore ouvertes. Mais attention aux portes ouvertes, parfois elles claquent... Les 26000 couverts bousculent encore une fois joyeusement la routine quotidienne, réveillent les esprits anesthésiés, formatés. Un regard sur le monde d'un oeil neuf et curieux pour une soirée pleine de surprises et d'éclats de rire. Une pièce qui mêle macabre et burlesque avec brio.Durée : 1h50