Plus d'infos sur le spectacle Vie Et Mort De H à Paris

Monsieur Boubel et sa femme Emnopé sont si bien installés dans leur confortable vie de petits bourgeois qu'ils se paient le luxe d'héberger depuis des années un drôle d'individu nommé H, le genre pique-assiette infatile qui constitue un faire-vouloir à leur bonheur conjugal. Tout bascule le jour où H apprend que leur fille, Fogra, va se marier... Vie et Mort d'H est une farce délirante, cruelle et lyrique qui met en lumière l'étrange rapport d'interdépendence qu'entretiennent les heureux du monde avec les humiliés. Attachants et drôles, les personnages n'en participent pas moins, dans une folle sarabande, à l'inexorable et douloureuse hiérarchisation des rapports humains.