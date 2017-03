Plus d'infos sur le spectacle Metamorphoses à Paris

d'après Les Métamorphoses d'Ovide, les Contes d'Ovide de Ted Hughes et autres textes adaptation et mise en scène Aurelie Van Den Daele dramaturgie Sidney Ali Mehelleb, scénographie, lumière, vidéo, son Collectif INVIVO : Chloé Dumas / Julien Dubuc / Grégoire Durrande avec Alexandre Le Nours, Mara Bijeljac... (distribution en cours, dont un musicien live) Angels in America (créé l'an dernier avec le succès que l'on sait) exaltait la faculté d'imagination comme propre de l'homme. Avec ces Métamorphoses, inspirées des mythes les plus anciens de notre Occident, Aurélie Van Den Daele et ses complices interrogeront directement l'image et son pouvoir dans notre société. Comment se construit une image ? À partir de quand est-elle possible, crédible voire « réelle » ? Sur le plateau de l'Aquarium, lieu de l'illusion par excellence mais aussi de sa propre dénonciation, des images seront construites sous vos yeux grâce à tous les artifices du théâtre et des nouvelles technologies. Des images aussi incroyables que sont les métamorphoses racontées jadis par Ovide, aujourd'hui par Ted Hugues : des corps humains changent soudain de sexe, de peau, se muent en cerf, en narcisse, en saule, en écho, des dieux deviennent des hommes, des hommes deviennent des monstres qui s'entredéchirent ou s'auto-dévorent...Toute image est bien sûr révélatrice de notre rapport profond au désir, à soi, à l'Autre. Mais une image « parle » autant qu'elle se tait, car elle est imbibée de normes sociales, culturelles, religieuses, de tabous, d'interdits – hier comme aujourd'hui. Jouer avec les images en direct, c'est donc en apprécier le pouvoir, peut-être pour mieux s'en libérer : une pure catharsis ! Jouer avec les métamorphoses, qui font passer une image dans une autre, qui les mêlent, les bricolent, c'est se réapproprier notre liberté d'imaginer : un espace d'utopie.