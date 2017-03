Plus d'infos sur le spectacle Voice Over à Paris

SAS PARIS IMPRO (lic.2-1060175) présente

Voice-over Le spectacle de doublage improvisé Quatre comédiens improvisateurs accompagnés d'un musicien, relèvent le défi de doubler en direct des extraits vidéo de programmes télévisés. Avez-vous déjà rêvé d'un épisode de "Amour, Gloire et Beauté" qui déraille complètement ? Avez-vous déjà imaginé un "Questions pour un Champion" sous acide, un bulletin météo surréaliste ou un extrait de "The Voice" avec une chanson au texte inoubliable ? Avez-vous déjà voulu voir un classique du cinéma aux dialogues totalement revus et corrigés ? Si c'est le cas, ne manquez sous aucun prétexte "Voice over", le spectacle de doublage improvisé ! Distribution : Comédiens : Marion Billy, Laetitia Bisch, Guillaume Darnault, Julie Gallibert, Emmanuel Gasne, Benjamin Gomez, Nicolas Campagne et Andy Pimor Musique : Cizzko Spectacle créé par Laurent Mazé