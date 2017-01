Plus d'infos sur le spectacle Match D'impro : France / Quebec à Paris

SAS PARIS IMPRO (lic.2-1060175) présente

MATCH D'IMPRO : FRANCE / QUEBECParis Impro reçoit cette année la prestigieuse équipe des Ephémères venue du Québec pour un match d'impro exceptionnel. Une sélection de comédiens de la Coupe Paris Impro rencontrera le 23 janvier 2017 les Ephémères de Montréal, avec Stéphane Mayer, Jennie-Anne Walker, Yann Tanguay et Brigitte Soucy. Calqués sur les matchs de hockey, les matchs d'improvisation théâtrale en reprennent le cérémonial, l'aire de jeu (la patinoire), les tenues et les arbitres. Les crosses et les palets sont remplacés par l'imagination, le verbe et le geste. A partir d'un sujet tiré au sort, les deux équipes ont ainsi 20 secondes pour trouver une situation, une histoire et des personnages. C'est alors « l'affrontement » dans la patinoire, sous l'autorité de l'arbitre, qui siffle des fautes à n'importe quel moment, et sous le regard des spectateurs qui votent pour désigner la meilleure équipe ! Alors qui de la France ou du Québec sortira vainqueur de ces deux matchs inoubliables ? C'est à vous de décider !