Plus d'infos sur le spectacle La Coupe Paris Impro Saison 5 -

SAS PARIS IMPRO (lic.2-1060175) présente

La Coupe Paris Impro – Saison 5 Le match d'impro théâtrale comme vous ne l'avez jamais vu, totalement revisité par Paris Impro ! Après quatre ans de succès, la Coupe Paris Impro 2016-2017 rassemble pour cette cinquième saison des improvisateurs professionnels d'horizons différents, qui allient générosité, virtuosité et humour décapant. Impro musicale, doublages de film en direct, impros à la manière d'un drame shakespearien ou d'une opérette..., la Coupe Paris Impro sera encore le plus grand terrain d'impros à Paris. Calqués sur les matchs de hockey, les matchs d'improvisation théâtrale en reprennent le cérémonial, l'aire de jeu (la patinoire), les tenues et les arbitres. Les crosses et les palets sont remplacés par l'imagination, le verbe et le geste. A partir d'un sujet tiré au sort, les deux équipes ont ainsi 20 secondes pour trouver une situation, une histoire et des personnages. C'est alors « l'affrontement » dans la patinoire, sous l'autorité de l'arbitre, qui siffle des fautes à n'importe quel moment, et sous le regard des spectateurs qui votent pour désigner la meilleure équipe ! Alors qui de Trocadéro, Belleville ou Batignolles succèdera à République pour le titre suprême ? Qui gagnera le droit de rencontrer les champions du Québec ? C'est à vous de décider ! Distribution : Arbitre : Laurent Mazé Maître de cérémonie : Nicolas Campagne, Benjamin Gomez ou Toma Roche, Comédiens : Thierry Bilisko, Marion Billy, Gérémy Crédeville, Guillaume Darnault, Christelle Delbrouck, Julie Gallibert, Selena Hernandez, Florian Jubin, Mélanie Le Moine, Julie Lahure, Andy Pimor, Kevin Roussel, Fabien Strobel, Anaelle Tribout-Dubois, Emmanuel Urbanet, Sarah Zetiou Musique : Lucas Viquesnel ou Oliv'