Plus d'infos sur le spectacle Odah & Dako à Paris

Le spectacle Odah & Dako a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Odah & DakoAprès avoir enflammé le Palais des Glaces, le Point Virgule et le République, Odah & Dako débarquent au Gymnase ! Vous les avez découverts en première partie de Nawell Madani et du Comte de Bouderbala. Un show qui réunit stand-up, musique, et improvisation. Une vraie performance.