Depuis des millénaires, le Royaume des Chansons vit en harmonie grâce à la joie et à l'imagination des enfants du monde réel

Mais aujourd'hui, une menace pèse sur le Royaume, car certains de ces enfants ont cessé de croire en la magie des chansons.

La Princesse envoie alors sur Terre Patanouk, son meilleur aventurier ainsi que son drôle d'acolyte Wiggle, qui, avec l'aide des enfants, pourront rendre au Royaume des Chansons toute sa force et sa grandeur. Commence alors leur plus grande aventure au cours de laquelle ils devront avancer ensemble pour que, grâce à la musique, la danse et l'humour, le Royaume soit sauvé.

Musique, rire et magie raviront alors toute la famille.

Pour un public enfant

à partir de 2 ans

Auteur : Adam Taieb, Fonzie Kohane

Artistes : Sabrina Sacksick, Fonzie Kohane, Steve Jouffray, Pierre-Michel Mattei, Anais Dupont, Frank Ducroz, Aziliz Tranchant

Metteur en scène : Oscar Sisto

Date : mercredi 15 mars 2017 au mercredi 14 juin 2017

