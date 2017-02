Plus d'infos sur le spectacle Le Remplacant à Paris

LE REMPLACANT Texte Agnès Desarthe Mise en scène Daniel Benoin Avec Sylvie Testud Retrouvez Sylvie Testud sur scène dans une adaptation du roman d'Agnès Desarthe. Le grand-père maternel de la narratrice n'est pas revenu des camps de la mort. Un autre homme l'a remplacé auprès de la grand-mère. Ce grand-père de substitution n'a rien du grand homme assassiné par les nazis. Bouz, Boris, Baruch, « Triple B », comme le surnomme la narratrice, n'est pas beau, pas vraiment intelligent mais plein de bonté et d'histoires drôles et invraisemblables à raconter à sa petite-fille. Il lui servira de miroir pour raconter cette tragédie intime et universelle et, par son évocation, permettra de faire le portrait en creux de celui qu'il a remplacé.