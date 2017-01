Plus d'infos sur le spectacle David Buniak - Energy Show à Paris

Un spectacle sur vitaminé que vous n'êtes pas prêt d'oublié. Décoiffant, et rafraîchissant, David Buniak, incarne en moins d'une heure et demi une dizaine de personnages aux accents atypiques tous plus décapants et déjantés les uns que les autres.

D'une brésilienne plus vraie que nature au poissard irrécupérable, du dragueur looser au patron décomplexé, du contrôleur aérien débordé au prof de ZEP dernière génération; David Buniak passe avec aisance de l'un a l'autre et du sketch au stand up.

Un humoriste multiprofil ! David Buniak, c'est la moitié de vos amis Face Book en un seul compte.