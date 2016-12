Plus d'infos sur le spectacle Cecile Giroud Et Yann Stotz, Classe à Paris

C'est un spectacle qui s'avère être riche en fous-rires et en surprises lorsque ces deux comédiens se retrouvent sur la même scène.Elle est séduisante et a ce petit truc en plus qui lui donne tout son charme. Lui, il n'est pas très habile et se tourne en dérision par ses actes grotesques et balourds. Il ne se passera rien de bien sérieux entre ces deux personnes, ou alors ?a sera très rapide, oui, très rapide. En revanche, entre, vous, le public et ces artistes, c'est une autre histoire !!