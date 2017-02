Plus d'infos sur le spectacle Icibalao à Paris

Spectacle jeune public---------------------ICIBALAOPresque OuiThibaud Defever , chant, guitareRomain Delebarre , batterie, chantPierre Marescaux , trombone, chant, appeaux Ecriture et mise en scène Sophie Forte et Eric Bouvron Direction musicale Roland Bourbon Création lumières Romain Ratsimba Chansons écrites et composées par Isabelle Haas et Thibaud Defever« L'Icibalao... L'Icibalao... Mon amie Nina, elle n'avait que ce mot-là à la bouche. Elle disait qu'on avait tous un « Icibalao » et qu'on pouvait s'y réfugier à tout moment. Elle n'avait peur de rien, Nina, et je l'ai suivie partout, ici, là-haut, là-bas et même au-delà ! » L'histoire d'une amitié entre deux enfants, un récit entre onirisme et réalisme, porté par des chansons délicates, une aventure poétique qui aide à grandir.* Programme et distribution donnés sous réserve de modification * Afin de préparer votre venue et de faciliter les contrôles liés au plan Vigipirate renforcé à la Philharmonie de Paris, nous vous remercions de vous présenter aux entrées en avance.

