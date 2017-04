Plus d'infos sur le spectacle Ala-e-din à Paris

Ala-e-dinIl était une fois, en Perse, un jeune homme du peuple, charmeur et malicieux, nommé Aladdin. Tandis que dans les rues, une révolte gronde contre le pouvoir en place, Aladdin cherche à aider sa mère gravement malade. Loin de l'agitation populaire, retranchés derrière les murs du palais, le sultan n'est autre que le jouet de son grand vizir Tahar, adepte de magie noire et obsédé par la découverte d'une lampe merveilleuse renfermant un Génie. Au coeur de cet écrin doré, la princesse Yasmine, fille du sultan, rebelle et intrépide, rêve à plus de liberté. Dans ce contexte difficile, les destins croisés d'Aladdin et Yasmine pourraient bien faire naître l'amour et changer le cours des choses...