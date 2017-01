Plus d'infos sur le spectacle La maison du grand-père, où est-il ? à Paris

Spectacle à partir de 3 ans.

DATES SPECTACLE

mer 25 et 1er à 15:00

sam 28 et 4 à 17:00

dim 29 janvier et 5 février 2017

à 11:00 et 16:00

vacances scolaires

mar 7, mer 8, jeu 9,

ven 10 février 2017 à 15:00

L'histoire naît dans le coeur d'une horloge ancienne, a grand'father clock, diraient les anglais... Et quand on active sa mystérieuse mécanique, elle nous invite à remonter le temps. Le fil d'une corde à linge surgit du coeur de l'horloge, laissant apparaître les silhouettes d'antan qui y glissent tels des funambules. La figure blanche et légère d'une grand-mère disparue s'envole, déployant à sa suite un jardin de réminiscences. Mais le grand-père ? Où est-il ? Faudra-t-il grimper sur le toit pour le retrouver ? C'est l'histoire d'un lien de tendresse profonde, d'une corde à linge que le temps n'érode pas.

Cette nouvelle création de la compagnie Akselere est en partie inspirée des oeuvres de Chagall. Une cohorte d'animaux hybrides semblent ainsi échappés de ses toiles pour se projeter en théâtre d'ombres, et conférer à cette promenade sensorielle une dimension fantastique. Pour Colette Garrigan, auteure et interprète du spectacle, c'est aussi une balade au coeur de son enfance, quand à l'âge de trois ans, elle se rendait dans le cottage de son grand-père. Deux marionnettistes et un bruiteur

Site web : http://www.theatredunois.org/accueil.php

Infos réservation :

01.45.84.72.00 reservation@theatredunois.org