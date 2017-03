Plus d'infos sur le spectacle Filles & Soie à Paris

Spectacle à partir de 5 ans.

DATES SPECTACLE

mer 8 et 15 à 15 :00

sam 11 et 18 à 17 :00

dim 12 et 19 mars 2017 à 11 :00

Qu'il est long, et douloureux, le chemin qui mène au prince charmant ! Et dire que la majorité des héroïnes de nos contes sont nées exclusivement pour cela : un jour, leur prince viendra... et pour l'envoûter, un seul mot d'ordre : je me dois d'être la plus belle ! Seule en scène, Séverine Coulon revisite les contes de Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d'âne pour questionner notre vision de la féminité. Elle évoque l'obsession des apparences inculquée aux fillettes dès le plus jeune âge, avec humour et légèreté. Séduire, sourire, souffrir... ainsi font, font, font, trois petites marionnettes, jusqu'au jour où elles découvrent une voie d'émancipation possible...

L'album Les trois contes, de Louise Duneton, sert de trame narrative à ce spectacle. De l'album à la scène, les dessins de cette jeune artiste prendront des formes différentes, mués tour à tour en figurines de soie, traités en théâtre d'objets, incarnés par une comédienne toute en rondeurs. Séverine Coulon, bouscule l'art traditionnel du conteur pour coller à l'esthétique de la dessinatrice. Un triptyque irrévérencieux...

Site web : http://www.theatredunois.org/accueil.php

