Plus d'infos sur le spectacle Le Macabre Noel De Monsieur Scrooge à Paris

3 fantômes de Noël rendent visite au vieux Scrooge et lui rappellent que c'est un jour pour ouvrir son coeur et reprendre goût au bonheur.

Cette adaptation du célèbre conte de Dickens « A Christmas Carol » nous emmène chez Scrooge, un vieillard solitaire et insensible qui vit dans l'obsession de ses livres de comptes. C'est la veille de Noël, jour de l'année que Scrooge déteste le plus. L'idée de répandre joie et cadeaux va à l'encontre de tous ses principes ! Pourtant, cette année-là, Scrooge va vivre un Noël particulier...