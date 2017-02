Plus d'infos sur le spectacle Hansel Et Gretel à Paris

HANSEL ET GRETEL Comédie musicale de Guillaume Beaujolais, Fred Colas et David Rozen Mise en scène de David RozenAvec : Nina Brégeau, Pablo Cherrey-Itturralde, Rémy Corrette, Céline Espérin, Rochelle Grégorie, David Koenig, Régis Olivier, David Rozen, Clara Soares, Lina StoltzDe 4 à 12 ans. Durée : 1h15 Entre bonbons et pain d'épices, créatures et maléfices, redécouvrez cette histoire pleine de poésie et de frissons où la véritable force est celle de l'imagination. Hansel et Gretel sont deux jeunes enfants vivant dans une jolie chaumière avec leur courageux papa et leur méchante belle-mère. Un matin, elle décide de les emmener dans la forêt... pour les abandonner. Perdus et livrés à eux-mêmes, ils trouvent refuge dans une maison habitée par une vieille femme. Adapté du célèbre conte des frères Grimm. Par les créateurs de Kid Manoir.