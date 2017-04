Plus d'infos sur le concert Ghost à Paris

Le groupe au Grammy Award GHOST annonce une tournée Britannique et Européenne Popestar – une tournée de 29 villes qui débutera par six rituels en Grand Bretagne.Ces concerts marquent le retour du groupe sur le devant de la scène, faisant suite à leur très remarquée prestation au légendaire Palladium de Londres – le théâtre le plus célèbre au coeur de la cité de Westminster.Accès PMR : 0 892 68 33 68