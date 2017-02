Plus d'infos sur le concert Demi Portion à Paris

F.A.M. PRODUCTIONS ( 2-1064304 / 3-136330 ) présente ce concert

Que ça soit sa voix si spéciale, son flow, avec un accent sudiste très différent des autres rappeurs français, ou encore ses multiples collaborations (Oxmo Puccino, Disiz, Scred Connexion, Aketo...) DEMI PORTION est une valeur sure du rap français. Apres son dernier album « Dragon Rash », un album qui a charmé les amoureux du rap en France et une tournée 2016 en France et à étranger réussie, DEMI PORTION présente son nouvel album à la CIGALE. PMR : 01 49 25 89 99