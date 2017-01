Plus d'infos sur le concert Malo' à Paris

Malory Legardinier, alias MALO', n'a que 22 ans et déjà un riche parcours musical. Parti pour l'Australie en 2011 retrouver une mère qu'il n'a pas connue, il y enregistre seul un premier album, le prometteur “The Old Way”. Déjà les éléments essentiels de sa musique sont là : des chansons belles et fragiles, un univers magique et singulier, une voix hors du commun. Au cours de ce séjour, MALO' rencontre John Stone, père d'Angus & Julia, qu'il accompagne à l'occasion de sa tournée en Tasmanie avec l'orchestre symphonique “Barrenjoey Band”. A son retour en France, il débute l'écriture des chansons qui composeront son second album. Cet enregistrement sera riche en rencontres et collaborations. Jean-Louis Aubert tout d'abord qui partage avec lui le très beau « Qu'avons-nous fait » en duo et Charlie Winston, pour lequel MALO' coécrit la chanson « A Light » sur l'album « Curio City », il assure également en 2015 les premières parties de sa tournée française. Ces deux parrains musicaux partagent avec Pierre Guimard (Lilly Wood & The Prick) la réalisation des titres de l'album à paraître courant 2017.Renseignements accès personnes à mobilité réduite : 01 77 11 04 24

