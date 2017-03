Plus d'infos sur le spectacle Vamp In The Kitchen à Paris

213 Productions (L.3-1032080) présente avec Cot Cot Productions ce concert.

NOUVEAU SPECTACLE VAMP in the Kitchen... en tournée ! Après le dernier spectacle des Vamps en 2008 aux Folies Bergères, Nicole Avezard, la Lucienne des Vamps, est repartie sur les routes avec une nouvelle comparse, Solange (Isabelle Chenu), qui joue le rôle de sa nièce. Depuis 8 ans, toutes les deux forment ce nouveau duo « Lucienne et Solange », où l'univers des Vamps demeure intact, avec une touche de modernité en plus. Lucienne et Solange comptent déjà à leur actif deux spectacles : « Lucienne fait sa Vamp » et « Label Vamp ». Elles parcourent toute la France depuis près de 8 ans (plus de 250 représentations) avec plusieurs passages à Paris : La Cigale et le Casino de Paris. Elles rencontrent un succès indéniable, très vite le public a été conquis et séduit par ce duo très complice. C'est dans une comédie dynamique et originale que nous entraînent encore une fois, Lucienne et Solange avec « Vamp in the Kitchen ». Confrontées à la téléréalité, elles vont devoir faire face à un sujet de société bien actuel et parfois cruel, celui de l'apparence... une comédie moderne au scénario frais et original, mise en scène par Jean-Claude Cotillard. Une tournée dans toute la France avec plus de 50 dates sur 2016/2017 à déjà commencé et le public retrouve Lucienne et Solange dans ce nouveau spectacle avec plaisir et enthousiasme. Personnes à mobilité réduite : 08.92.69.89.26