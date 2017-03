Plus d'infos sur le spectacle Un Animal De Compagnie à Paris

Une pièce écrite et mise en scène par Francis Veber

Avec la voix de Gérard Jugnot.

Avec Stéphane Freiss, Noémie de Lattre, Philippe Vieux,DINARA DROUKAROVA.

Décors : Charlie Mangel. Lumières : Régis Vigneron.

Costumes : Juliette Chanaud. Assistant mise en scène : Laurent Petrelli.

Un couple, Christine - décoratrice -, Henri - journaliste -, marié depuis vingt ans. Il voulait un enfant, elle préférait privilégier sa carrière et quand elle s'est décidée, c'était trop tard. Elle a alors demandé à Henri de lui offrir un Yorkshire pour compenser sa frustration. Lui, plein de ressentiment, est allé dans une animalerie et a acheté... un poisson rouge. Est-ce qu'une créature aussi monotone et peu inattendue peut parvenir à ressouder un couple qui se défaisait ? Réponse dans la prochaine comédie de Francis Veber.

Le prix des places est compris entre : 23.00 et 60.00 ?

Date : jeudi 19 janvier 2017 au vendredi 30 juin 2017

