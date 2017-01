Plus d'infos sur le spectacle Tavu à Paris

TAVU c'est le seul spectacle improvisé où les ados sont rois ! Tu trouves qu'être ado c'est cool. Que les adultes sont des vieux qui ne comprennent rien. Ou au contraire, tu te sens mal dans ta peau. Toi, parent, tu ne comprends plus ton gamin alors que tu as l'impression d'être toujours jeune et dans le coup. T'as vu ? Ce spectacle est Pour Toi ! Rémi et Sophie, 2 brillants improvisateurs se retrouvent dans le corps de leurs 15 ans le temps d'un spectacle. C'est le public (donc... oit !) qui va les aider à vivre la vie d'un ado du 21e siècle. Donne tes idées, ils vont les jouer ! Un spectacle drôle et détendu où la liberté de s'exprimer et de s'amuser est totale. Vive les ados !