Sylvain Fergot est révolté par le monde qui l'entoure. Révolté par le prénom des enfants d'aujourd'hui, par la taille démesurée des spaghettis mais aussi par des sujets un peu plus futiles tels que la corruption de nos politiques ou le mensonge des religieux. Il a très envie de vous en parler, à sa manière, sans vulgarité et avec finesse. Attention tout de même, la folie n'est jamais bien loin, car on se plaisante pas avec la taille des spaghettis.

Date : jeudi 6 octobre 2016 au jeudi 30 mars 2017

