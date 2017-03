Plus d'infos sur le spectacle Silence, On Tourne ! à Paris

Après le succès de Thé à la Menthe ou T'es Citron, Patrick Haudecoeur revient avec une équipe de cinéma délirante...!

Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d'un film. Aujourd'hui on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l'amant de sa femme. Au cours du tournage on va découvrir que le producteur est véreux, que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré de jalousie, s'est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau.

L'éternel second rôle, quant à lui, est prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière et l'assistant-réalisateur doit ménager les uns et les autres d'autant qu'il rêve de réaliser son premier film avec la jeune actrice dans le rôle principal. Quant au public, il fait partie de l'histoire, c'est le figurant du tournage...

Auteur : Patrick Haudecoeur, Gérald Sibleyras

Artistes : Isabelle Spade, Philippe Uchan, Patrick Haudecoeur, Nassima Benchicou, Jean-Pierre Malignon, Stéphane Roux, Véronique Barrault, Adina Cartianu, Gino Lazzerini, Patricia Gregoire Musiciens Jean-Louis Damant, Jean-Yves Dubanton

Metteur en scène : Patrick Haudecoeur

Le prix des places est compris entre : 27.00 et 42.00 ?

Date : mercredi 25 janvier 2017 au dimanche 30 avril 2017

