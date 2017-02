Plus d'infos sur le spectacle Sélavie en couleurs à Paris

Sélavie vous dit tout haut ce qu'elle pense sur les africains comme sur les européens...ça mitraille à tout va. Chacun en prend pour son grade !!

Véritable star au Cameroun, récompensée par de nombreux prix et première femme humoriste du pays, Sélavie n'en perd pas moins son âme d'enfant.

Joyeuse rêveuse, nourrie par la télévision et le cinéma, elle aspire à conquérir l'Europe, qu'elle imagine être un véritable pays de conte de fées... du moins jusqu'à ce qu'elle débarque à Paris ! Du mythe à la réalité, elle tombe de 15 étages.

Mais qu'importe ! La pétillante Sélavie ne cessera jamais de rire et de rêver. Dans ce second One Woman Show, jamais communautariste, elle abolit les frontières et les préjugés

Le Saviez-vous?

Selavie est au Cameroun l'équivalent d'une Anne Roumanoff chez nous en France.

Dans son pays natal, la comédienne a été la toute première femme humoriste. Et son talent a été récompensé par de nombreux prix au Cameroun et en France.

Coup de coeur du public lors du Festival des 40 ans du Théâtre des Blancs Manteaux.

