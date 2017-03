Plus d'infos sur le spectacle Sebastien Giray à Paris

Dans ce nouveau spectacle, Sébastien Giray incarne un personnage à la fois plein d'autodérision, cynique et pourtant attachant.

Sous prétexte de livrer la recette pour trouver le bonheur, Sébastien décrypte notre société conformiste où le bonheur packagé et standardisé n'est plus qu'un argument de vente pour booster notre consommation. A la fois subtil et drôle, on y découvre les choix de vie de Sébastien pour trouver son propre bonheur. Parfois contestable, mais toujours implacable, il nous explique, avec générosité, sa logique !

Le Saviez-vous?

Sébastien Giray n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà obtenu plusieurs distinctions dont prix du public et du jury Festival de Lorgues, prix coup de coeur Festival Top In Humour et Festival de Villeneuve/Lot, prix de la presse Festival Puy-St-Vincent et deux fois finaliste de Paris fait sa comédie...

Avec : Sébastien Giray

Auteur : Sébastien Giray et Aslem Smida

Mise en scène : Aslem Smida

Réservez vos places de humour et one (wo)man show pour : SEBASTIEN GIRAY - LES FEUX DE LA RAMPE - PETITE SALLE

Le prix des places est compris entre : 15.00 et 21.00 ?

Date : jeudi 12 janvier 2017 au samedi 1 juillet 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour SEBASTIEN GIRAY.