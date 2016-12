Plus d'infos sur le spectacle Notre Dame De Paris

Denis Bellaïche présente Notre Dame de Paris au Théâtre Trévise.



Et si un prêtre avait le droit d'aimer ? Et si une "étrangère" avait le droit d'aimer ? Et si un monstre existait, aurait-il le droit d'aimer ?....



Nous n'avons pas été fait pour aimer, car l'amour doit être inconditionnel. Il ne doit servir qu'à aimer d'avantage. Il doit être cette source qui se déverse sans compter dans notre coeur, nos racines et notre âme, et qui fait pousser les fleurs comme une caresse.



Oublier ce qu'est l'amour, même l'espace d'un instant, signifie renoncer au paradis.Il fait alors de nous un esclave, un fou, un simple mortel là où il aurait pu nous faire pousser des ailes.



"Sais-tu ce qui me manque et ce qui nuit et jour, se refuse à ma soif ardente ? C'est l'amour !" - Victor Hugo