Plus d'infos sur le spectacle Notre-dame De Paris

Le spectacle Notre-dame De Paris a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Denis Bellaïche présente

Notre-Dame de Paris“Sais-tu ce qui me manque et ce qui nuit et jour, se refuse à ma soif ardente ? C'est l'amour ! ” Victor Hugo Et si un prêtre avait le droit d'aimer ? Et si une « étrangère » avait le droit d'aimer ? Et si un monstre existait, aurait-il le droit d'aimer ?.... Nous n'avons pas été fait pour aimer, car l'amour doit être inconditionnel. Il ne doit servir qu'à aimer d'avantage. Il doit être cette source qui se déverse sans compter dans notre coeur, nos racines et notre âme, et qui fait pousser les fleurs comme une caresse. Oublier ce qu'est l'amour, même l'espace d'un instant, signifie renoncer au paradis. Il fait alors de nous un esclave, un fou, un simple mortel là où il aurait pu nous faire pousser des ailes. Notre-Dame de Paris est une oeuvre qu'on ne présente plus, cependant, elle demeure un trésor inexploité. Que ce soit en comédie musicale ou en film, l'oeuvre de Victor Hugo est systématiquement présentée dans sa globalité, préférant l'histoire et la romance au fond. En effet, il y a dans les lignes de Notre-Dame, une histoire plus sombre et bien plus profonde que celle que l'on veut habituellement dépeindre. Celle d'un homme pas comme les autres, aux prises avec ses pensées, ses envies, ses péchés et qui par amour, sombrera dans une folie d'où aucunes de ses prières et croyances ne le sortiront ; une folie qui changera également la vie de ceux qui l'entourent. Metteur en scène: Julien Romano Avec Natasha Moïnpour, Frédéric Fix et Julien Romano *** Afin de ne pas retarder les contrôles de sécurité, merci de limiter le nombre de sacs. Les colis, sacs de voyage et les valises sont interdits. ***