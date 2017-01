Plus d'infos sur le spectacle Noelle Perna à Paris

Le spectacle Noelle Perna a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

PHILIPPE DELMAS ORGANISATION (Lic. 2-1051117) présente

NOELLE PERNASUPER MADONoelle Perna alias "Mado la Niçoise », OVNI du paysage de l'humour français, nous revient avec son nouveau spectacle, SUPER MADO ! Véritable bombe d'énergie, une Mado qui n'a pas sa langue dans sa poche. De la liberté d'expression, aux idées toutes faites, en passant par le foot, l'éducation, et bien d autres sujets qu'elle aborde en ce surprenant elle-même ! Plus que Mado, Noëlle Perna est SUPER MADO ! Le Parisien : « Mado est unique ! C'est frai, léger, un humour simple et pur. » Sortir « Mado est Irrésistible sur scène » Regarts « Pur délice euphorisant bénéfique pour la santé, à déguster sans modération ! » Nice matin « Drôle et touchante »