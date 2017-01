Plus d'infos sur le spectacle Nez A Nue à Paris

Quand le clown rencontre la sensualité... Successivement jeune fille arrosée par ses émotions, ménagère maniaco-affriolante, femme prise dans le tourbillon de ses fantasmes, Mireille traverse les âges de la vie et y découvre les différentes facettes de sa féminité.

Avec ce spectacle, Sabrina Maillé s'est amusée à croiser son travail de clown et de masque avec son expérience dans le milieu du théâtre érotique. Par un travail sur les matières et les sens, elle nous invite à partager un point de vue plein d'humour sur la femme et l'érotisme.

La représentation du 12 sera suivie d'une rencontre.