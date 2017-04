Plus d'infos sur le spectacle Mandibules à Paris

Auteur : Adrien Costello

Avec : Alice Costello

Durée: 60minutes

Un seule en scène déjanté mêlant le clown, le burlesque et le sketch dans une satire délirante de la société moderne chez les insectes. Dans une avalanche de personnages déglingués et magnifiques interprétés par une comédienne survoltée aux mimiques irrésistibles on parle de solitude, du climat, de politique, de racisme, de la drogue, du show business... mais surtout on voyage, on rêve, on rit, on est ému aussi.

Le prix des places est compris entre : 11.00 et 22.00 ?

Date : dimanche 9 avril 2017 au dimanche 25 juin 2017

